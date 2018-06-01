Депутат Госдумы заявил о готовности России к чемпионату мира — 2018

Депутат Госдумы Алексей Чепа рассказал, почему сейчас трудно достать билеты на матчи грядущего чемпионата мира по футболу.

«После Олимпиады в Сочи, когда все увидели, с каким размахом все было организовано, у людей вызывает интерес, как Россия проведет чемпионат мира по футболу.

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Мы хотим, чтобы люди увидели, насколько наш народ гостеприимен, что мы с удовольствием принимаем все делегации и всех болельщиков. Конечно, надо постараться, чтобы не было никаких перегибов: например, следить за стоимостью билетов, чтобы она не выросла в разы. В остальном, я уверен, мы готовы к чемпионату», — приводит слова политика газета «Известия».

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России.

Ранее глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, какой матч будет самым трудным на мундиале.