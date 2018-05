Российский форвард «Вашингтона» Кузнецов получил травму в матче с «Вегасом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», сообщает ТАСС.

В конце первого периода защитник хозяев Брейден Макнэбб грубо сыграл против россиянина, совершив силовой прием у борта. В результате столкновения Кузнецов получил повреждение руки и был вынужден покинуть лед.

Реклама

На второй период российский форвард не вышел.

Кузнецов является лучшим в списке бомбардиров текущего плей-офф НХЛ и имеет в своем активе 11 заброшенных шайб, а также 14 результативных передач.

На данный момент в матче «Вегас» — «Вашингтон» перерыв. После второго побеждает столичная команда со счетом 3:2.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Capitals' Kuznetsov heads to the locker room after taking this hit along the boards. pic.twitter.com/Ne6OdGxYdM