Вратарь сборной России по футболу рассказал, почему не любит давать интервью

Вратарь сборной России и казанского «Рубина» Сослан Джанаев рассказал, почему не любит давать интервью, передает Sport24.

«В перерыве между сезонами могу дать интервью. А когда идет чемпионат, не хочу отвлекаться. Да и вообще, больше люблю находиться в тени. Вот такой я человек. Публичность мне не нравится», — заявил Джанаев.

Ранее вратарь сборной России рассказал, почему не смог сыграть с английским «Манчестер Юнайтед».