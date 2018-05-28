Первый канал покажет товарищеский матч между Россией и Турцией в прямом эфире

Первый канал покажет товарищеский матч между сборными России и Турции в прямом эфире, сообщает ТАСС.

Встреча пройдет 5 июня на «ВЭБ-Арене» в 18:50.

Тренировочные сборы национальной команды в Австрии продлятся до 31 мая, а 30 мая подопечные Станислава Черчесова проведут контрольный матч с Австрией в Инсбруке. После сборная России вернется в Москву и продолжит подготовку к чемпионату мира на подмосковной базе в Новогорске.

Ранее полузащитник национальной команды Александр Головин рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером сборной России Леонидом Слуцким.