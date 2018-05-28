Российские клубы не смогут проводить домашние матчи на поле соперника

Российская премьер-лига (РФПЛ) запретит клубам проводить домашние матчи на стадионе соперника, передает Sport24.

«Одно из принятых решений: команда не может принять матч на стадионе соперника, даже если он резервный. Если домашний стадион не готов — резервная арена. Если и резервное поле не готово, то стадион определяет РФПЛ. Мы будем привязывать стадион по территориальному признаку», — заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

Ранее сообщалось, что РФПЛ возьмет на себя лицензирование клубов перед сезоном-2019/20.