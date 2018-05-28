«Локомотив-Кубань» пожаловался на судейство в игре с «Химками»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» подал официальную жалобу на судейство в проигранном матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Химками» (72:77), сообщает газета «Известия».

Краснодарский клуб обратился с претензией в просмотровую комиссию чемпионата России.

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Отмечается, что руководство краснодарского клуба считает, что ряд ошибок, допущенных судьями на протяжении встречи, напрямую повлияли на результат игры. К рассмотрению комиссии поданы более 15 эпизодов с неоднозначными судейскими решениями.

Ранее сообщалось, что «Химки» обыграли «Локомотив-Кубань» во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ.