Капитан «Реала» подвергся множественным оскорблениям

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Поклонники футбола оскорбляют капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса в сети, сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что атаке подверглись официальные аккаунты испанца в твиттере и инстаграме. Болельщики оставляют множественные сообщения, в которых обвиняют Рамоса в умышленном нанесении травмы лидеру «Ливерпуля» Мохаммеду Салаху.

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На 24 минуте финала Лиги чемпионов 32-летний защитник вступил в борьбу с египетских форвардом «Ливерпуля», после которого последний не смог продолжить игру. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее Федерация футбола Египта сделал заявление относительно травмы Салаха.