Кличко пригласил к себе на ночь фанатов, приехавших на финал Лиги чемпионов

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, что готов приютить всех фанатов, у которых возникнут проблемы с ночлегом во время проведения финала Лиги чемпионов. Слова функционера приводит Sport24.

«Наш город красивый и гостеприимный. Если у кого-то нет ночлега — пожалуйста, мои апартаменты отрыты, мой дом открыт», — заявил Кличко.

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Чиновник также прокомментировал ситуацию с нападением на фантов «Ливерпуля» в Киеве.

«Виновники задержаны и понесут наказание. К сожалению, там есть наши граждане», — рассказал он.

Ранее Кличко назвал провокацией нападение на болельщиков «Ливерпуля».