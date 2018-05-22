СМИ: террористы угрожают атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве

Террористы угрожают массовыми атаками во время финала Лиги чемпионов в Киеве, сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, угрозы, а также призывы нападать на людей в Киеве поступают в частных переписках. Террористы призывают использовать холодное оружие и автотранспорт для нанесения вреда болельщикам.

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По мнению британской разведки, террористы планируют вызвать панику накануне чемпионатом мира 2018 года в России.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что более 2200 болельщиков мадридского «Реала» вернули билеты на финал Лиги чемпионов в Киеве.