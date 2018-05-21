Новичок РФПЛ обратился к Абрамовичу «без намеков»
Пресс-служба красноярского «Енисея» в шутливой форме отреагировала на информацию о том, что российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович имеет проблемы с получением новой британской визой, передает «Советский спорт».
«Роману Абрамовичу не продлили визу в Великобританию. Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ! Ни на что не намекаем!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном аккаунте «Енисея» в твиттере.
Ранее красноярский клуб по сумме двух стыковых матчей обыграл махачкалинский «Анжи» и впервые в своей истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
Также недавно СМИ сообщили о том, что Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора.
Из-за этого 51-летний бизнесмен пропустил финальный матч Кубка Англии, в котором его клуб «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.
Отмечается, что предыдущая виза истекла у Абрамовича более трех недель назад.
Роману Абрамовичу не продлили визу в Великобританию.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 20 мая 2018 г.
РОМАН АРКАДЬЕВИЧ, ТОЛЬКО ЧТО ОДИН ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СИБИРСКИЙ КЛУБ ВЫШЕЛ В РФПЛ! НИ НА ЧТО НЕ НАМЕКАЕМ!