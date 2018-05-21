Новичок РФПЛ обратился к Абрамовичу «без намеков»

Пресс-служба красноярского «Енисея» в шутливой форме отреагировала на информацию о том, что российский бизнесмен и владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович имеет проблемы с получением новой британской визой, передает «Советский спорт».

«Роману Абрамовичу не продлили визу в Великобританию. Роман Аркадьевич, только что один перспективный сибирский клуб вышел в РФПЛ! Ни на что не намекаем!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном аккаунте «Енисея» в твиттере.

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Ранее красноярский клуб по сумме двух стыковых матчей обыграл махачкалинский «Анжи» и впервые в своей истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Также недавно СМИ сообщили о том, что Абрамовичу не продлили британскую визу инвестора.

Из-за этого 51-летний бизнесмен пропустил финальный матч Кубка Англии, в котором его клуб «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Отмечается, что предыдущая виза истекла у Абрамовича более трех недель назад.