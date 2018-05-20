Более 2200 болельщиков «Реала» вернули билеты на финальный матч ЛЧ в Киеве
Болельщики мадридского «Реала» вернули 2200 билетов на финальный матч футбольной Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причиной такого решения стали слишком высокие цены в Киеве, а также определенные логистические затруднения.
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Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На матче ожидается около 35 тыс. человек.
Ранее Зидан сообщил, что нападающий команды Криштиану Роналду полностью готов к финальному матчу Лиги чемпионов.