Более 2200 болельщиков «Реала» вернули билеты на финальный матч ЛЧ в Киеве

Игроки «Реала» Reuters

Болельщики мадридского «Реала» вернули 2200 билетов на финальный матч футбольной Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной такого решения стали слишком высокие цены в Киеве, а также определенные логистические затруднения.

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Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На матче ожидается около 35 тыс. человек.

Ранее Зидан сообщил, что нападающий команды Криштиану Роналду полностью готов к финальному матчу Лиги чемпионов.