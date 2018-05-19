Сборная России забыла сумку в Дании после вылета с чемпионата мира

Национальная команда России по хоккею попала в комичную ситуацию, когда покидала Данию после вылета с чемпионата мира, сообщает «Советский спорт».

В пятницу подопечные Ильи Воробьева покинули отель, где проживали во время мирового первенства. При этом хоккеисты забыли в апартаментах одну из своих сумок. Сотрудники отеля не смогли догнать уезжавший в аэропорт автобус с россиянами, так что вещи пришлось передавать полицейским из сопровождения национальной команды.

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Сборная России в четвертьфинале проиграла Канаде со счетом 4:5 и покинула турнир.

Ранее сообщалось, что глава ИИХФ похвалил российскую сборную.