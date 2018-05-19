Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов

Известный футбольный комментатор и ведущий Василий Уткин высказал мнение насчет возможного перехода полузащитника московского «Динамо» Александра Ташаев в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».

«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит» — кладбище талантов», — произнес журналист в эфире «Спорт ФМ».

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23-летний Ташаев в минувшем сезоне провел 28 матчей, забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Он был включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в заявку футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира — 2018.

Ранее Ташаев прокомментировал свой трансфер в «Спартак».