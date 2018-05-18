Глава WADA не исключил скорое восстановление РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди не исключает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть восстановлено в правах в ближайшее время.

«Мы продолжаем работу с российскими властями, буквально каждую неделю есть какой-то прогресс. По моему видению, вопрос восстановления РУСАДА может быть решен в самое ближайшее время. Это в интересах российских атлетов, мы над этим работаем», — приводит слова Риди ТАСС.

«Мы постоянно обмениваемся корреспонденцией с Россией. Возможно, полученное нами письмо будет самым важным в этом процессе. Но пока я не могу ничего комментировать, ждем рекомендаций от комитета по соответствию», — отметил глава WADA.

Ранее сообщалось, что комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит позицию России по докладу Ричарда Макларена 14 июня.