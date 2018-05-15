Исинбаеву назвали лучшей женщиной года

Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом, многократной рекордсменке мира россиянке Елене Исинбаевой вручили премию за благотворительность. Об этом сообщает ТАСС.

«Я была удостоена чести быть награжденной премией «Монте-Карло Лучшая женщина года 2018» за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как чемпиона за мир!» — написала Исинбаева в своем инстаграме.

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Премия является международной и утверждена фондом «Женщины в спорте». В данный момент Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета (МОК), а также представлена в клубе «Чемпионы за мир».

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