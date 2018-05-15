Исинбаеву назвали лучшей женщиной года
Двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом, многократной рекордсменке мира россиянке Елене Исинбаевой вручили премию за благотворительность. Об этом сообщает ТАСС.
«Я была удостоена чести быть награжденной премией «Монте-Карло Лучшая женщина года 2018» за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как чемпиона за мир!» — написала Исинбаева в своем инстаграме.
Премия является международной и утверждена фондом «Женщины в спорте». В данный момент Исинбаева является членом Международного олимпийского комитета (МОК), а также представлена в клубе «Чемпионы за мир».
Ранее сообщалось, что Следственный комитет России допросит Зеппельта в случае его приезда в Россию.
☘️Доброе утро друзья! Я была удостоена чести быть награжденной премией "Монте-Карло Лучшая женщина года 2018" за мою благотворительную деятельность и достижения в жизни как Чемпиона за Мир! Премия учреждена фондом "Женщины в спорте" и является международной. �� ☘️Good morning friends! I was honored to be awarded the "Monte- Carlo Best Woman of the Year 2018" prize for my charitable work and achievements in life as a Champion for Peace! The prize was established by the Women in Sports Foundation and is international. �� ☘️PRIX MONTE - CARLO FEMME DE L'ANNEE 2018 "Femmes et Sport" SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE ALBERT II SOUS LA PRESIDENCE D'HONNEUR DE S.A.S. LA PRINCESSE CHARLENE DE MONACO PREMIER PRIX MONEGASQUE INTERNATIONAL DÉDIÉ AUX FEMMES #championsforpeace#чемпионызамир#БлаготворительныйФондЕленыИсинбаевой#charityfoundationyelenaisinbaeva#best#award#лучшая#награда#isinbaeva#исинбаева