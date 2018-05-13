«Краснодар» сыграл вничью с «Рубином» и занял четвертое место в РФПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче заключительного тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась со счетом 1:1 в пользу хозяев. В составе хозяев отличился Павел Мамаев. У гостей мяч забил Сердар Азмун

Реклама

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» занял четвертое место и гарантировал себе участие в Лиге Европы. «Рубин» расположился на десятой строчке.

Футбол. Чемпионат России. 30-й тур

«Краснодар» (Краснодар) – «Рубин» (Казань) — 1:1

Голы: 1:0 — Мамаев, 56; 1:1 — Азмун, 87