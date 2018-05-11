Черчесов назвал травму Селихова «негативным сюрпризом»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов подтвердил, что вратарь московского «Спартака» Александр Селихов не попал в заявку национальной команды из-за травмы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сюрпризы перед объявлением состава? Был сюрприз негативного плана. За час-полтора до подачи заявки поступил звонок из «Спартака», и сказали, что с Селиховым случилось несчастье: порвал ахилл», — сказал Черчесов.

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Вместо Селихова в экстренном порядке в сборную был вызван вратарь «Рубина» Сослан Джанаев.

«Сначала Селихов был в расширенном списке, но мы его оттуда, естественно, после этого убрали», — отметил главный тренер национальной команды.

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