В «Локомотиве» прокомментировали нападение Тарасова на фаната «Спартака»
Пресс-служба московского «Локомотива» отрицает причастность полузащитника Дмитрия Тарасова в конфликте с болельщиком «Спартака».
«Нам неизвестно о каких-либо конфликтах, связанных с нашими футболистами. Поэтому нам сложно это комментировать. Единственное, что можем заявить: Дмитрий Тарасов, как и остальные игроки, сейчас готовится к важнейшей встрече с «Зенитом», — цитирует пресс-службу «железнодорожников» «Спорт-Экспресс».
Ранее болельщик московского «Спартака» Андрей Измайлов заявил, что Тарасов ударил его во время отдыха в одном из столичных ресторанов. По его словам, Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчук 1 мая курили кальян.