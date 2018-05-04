В «Локомотиве» прокомментировали нападение Тарасова на фаната «Спартака»

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Пресс-служба московского «Локомотива» отрицает причастность полузащитника Дмитрия Тарасова в конфликте с болельщиком «Спартака».

«Нам неизвестно о каких-либо конфликтах, связанных с нашими футболистами. Поэтому нам сложно это комментировать. Единственное, что можем заявить: Дмитрий Тарасов, как и остальные игроки, сейчас готовится к важнейшей встрече с «Зенитом», — цитирует пресс-службу «железнодорожников» «Спорт-Экспресс».

Ранее болельщик московского «Спартака» Андрей Измайлов заявил, что Тарасов ударил его во время отдыха в одном из столичных ресторанов. По его словам, Тарасов, а также Алексей и Антон Миранчук 1 мая курили кальян.