Европейские сборные смогут зарабатывать до $75 млн за участие в Лиге наций ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила Европейским футбольным федерациям до $75 млн каждые два года за участие своих сборных в Лиге наций, сообщает ТАСС.

По информации AP, в письме главы ФИФА Джанни Инфантино в адрес членов Совета организации отмечается, что пять топовых европейских сборных смогут заработать от $37,5 до $50 млн за шесть матчей на начальной стадии Лиги наций.

Ранее в ФИФА обсудили предложение Джанни Инфантино о расширении клубного чемпионата мира, а также о его проведении раз в четыре года.