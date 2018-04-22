«Динамо» выбило «СКА-Хабаровск» в ФНЛ

Московское «Динамо» нанесло поражение «СКА-Хабаровску» в матче 27-го тура Российской футбольной Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает «Советский спорт».

В составе москвичей единственный мяч забил Александр Ташаев на 69 минуте.

Динамовцы прервали серию из двух неудачных матчей в чемпионате и поднялись на десятое место в таблице, набрав 33 очка. «СКА-Хабаровск» лишился шансов на сохранение прописки в РФПЛ и вылетел в Футбольную национальную лигу.

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Чемпионат России. РФПЛ. 27-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Динамо» (Москва) — 0:1

Гол: 0:1 — Ташаев, 69