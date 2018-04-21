Казанский «Зенит» удвоил преимущество над петербургским в финале Суперлиги

Казанский волейбольный клуб «Зенит» одержал победу над одноклубниками из Санкт-Петербурга во втором матче финальной серии чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанцев, сообщает ТАСС.

Финальная серия ведется до трех побед. После третьего матча счет 2-0 в пользу казанцев. Третья игра состоится 28 апреля в Санкт-Петербурге.

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«Зенит-Казань» является действующим чемпионом России.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Финал. Второй матч. Казань

«Зенит» (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9)