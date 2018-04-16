16-летняя российская теннисистка дисквалифицирована за допинг

Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала 16-летнюю россиянку Елизавету Коклину за употребление запрещенных препаратов, сообщает «Советский спорт».

Российская теннисистка отстранена от соревнований на один год. Дисквалификация начинается 23 октября 2017 года, когда в допинг-пробе спортсменки были обнаружены следы фуросемида и торасемида. Тест был проведен на турнире в Стамбуле.

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Отмечается, что по результатам расследования было выявлено, что Коклина принимала запрещенные вещества неумышленно.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал новую волну информации, связанной с нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами.