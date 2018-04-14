«Ак Барс» переиграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счетом 2:1, сообщает ТАСС.
В составе победителей дублем отметился Станислав Галиев. У армейцев шайбой отметился Валерий Ничушкин.
Реклама
Перед началом встречи состоялось символическое вбрасывание шайбы, которая побывала в космосе.
Счет в серии 1:0 в пользу казанцев. Второй матч пройдет 16 апреля в Казани.
КХЛ. Плей-офф. Кубок Гагарина. Финал
«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 — Галиев (Ткачев, Лямкин) — 08:49
1:1 — Ничушкин (Петров, Попов) — 33:59
2:1 — Галиев (Зарипов, Ткачев) — 48:15