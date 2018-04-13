УЕФА может наказать ЦСКА за поведение фанатов в матче с «Арсеналом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении московского ЦСКА после ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы УЕФА, поводом послужило поведение болельщиков армейского клуба.

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В частности, в отношении ЦСКА открыто дело по трем нарушениям дисциплинарного регламента: фанаты красно-синих использовали пиротехнические изделия, бросали посторонние предметы на футбольное поле, а также блокировали лестничные проходы стадиона «ВЭБ Арена».

Дело будет рассмотрено 31 мая.

Матч ЦСКА — «Арсенал» состоялся 12 апреля и завершился вничью со счетом 2:2. По сумме двух встреч — 6:3 — в полуфинал Лиги Европы прошел лондонский клуб, где встретится с мадридским «Атлетико».