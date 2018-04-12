Глава мирового биатлона ответил на обвинения в сокрытии допинга россиян

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг ответил на обвинения в сокрытии допинга россиян, сообщает «Советский спорт».

«Я не скрыл ни одной положительной допинг-пробы. Я не понимаю, что происходит. Григорий Родченков (информатор WADA, экс-глава московской антидопинговой лаборатории) хочет привлечь внимание к своей персоне», — сказал Бессеберг.

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«Нет. Меня больше всего беспокоит то, что нынешняя ситуация сказывается на репутации биатлона», — ответил норвежец на вопрос о том, получал ли он деньги от России.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о скандале в IBU.

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова заявила о том, Бессеберг поплатился за любовь к России.