Минспорт России обсудит решение Знарка об отставке с федерацией хоккея

Министр спорта России Павел Колобков заявил о том, что решение главного тренера СКА и национальной сборной по хоккею Олега Знарка об отставке будет обсуждаться с Федерацией хоккея России. Слова функционера приводит ТАСС.

«Давайте пока не будем верить слухам. Будем надеяться, что Знарок останется в сборной. Он создал очень боеспособную команду. Будем обсуждать это с федерацией», — заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что должность Знарка займет бывший наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев.