Российский дзюдоист Тасоев выиграл золото этапа Гран-при в Анталье
Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал золото на турнире серии Гран-при в турецкой Анталье в весовой категории свыше 100 кг. Об этом сообщает «Советский спорт».
Еще один россиянин Роман Бобиков уступил сопернику в первой же схватке.
Дзюдо. Турнир Гран-при. Анталья, Турция
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Мужчины. Свыше 100 кг
1. Инал Тасоев (Россия).
2. Джавад Махджуб (Иран).
3. Анди Гранда (Куба) и Ким Сунмин (Южная Корея)
Ранее российский дзюдоист Мераб Маргиев занял второе место на этапе Гран-при, который проходит в Тбилиси.