Форвард «Тампы» Кучеров вошел в тройку лучших бомбардиров сезона в НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял третье место по количеству набранных очков по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает «Советский спорт».
Россиянин набрал 100 очков (39 шайб и 61 результативная передача) в 80 матчах сезона-2017/18.
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Приз «Арт Росс Трофи» получил форвард «Эдмонтон Ойлерз» Конор Макдэвид, на счету которого 108 очков (41+67). Второе место занял нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, набравший 102 очка (34+68).
Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ.