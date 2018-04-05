«Арсенал» разгромил ЦСКА в четвертьфинале Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» одержал разгромную победу над московским ЦСКА в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «канониров», сообщает «Советский спорт».

Все четыре мяча красно-синие пропустили в первом тайме.

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В составе хозяев дубль оформили француз Александр Ляказетт и валлиец Аарон Рэмси. Один из мячей французский нападающий забил с пенальти.

У армейцев единственным голом отметился Александр Головин.

Ответная встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 12 апреля.

Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 1-й матч

«Арсенал» (Лондон, Англия) — ЦСКА (Москва, Россия) — 4:1

Голы: 1:0 — Рэмси — 9, 1:1 — Головин — 15, 2:1 — Ляказетт (пенальти) — 23, 3:1 — Рэмси — 28, 4:1 — Ляказетт 35