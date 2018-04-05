Полузащитник ЦСКА пообещал показать качественный футбол в матче с «Арсеналом»

Полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги Европы против лондонского «Арсенала», сообщает «Советский спорт».

«Арсенал» — отличная команда, однако ЦСКА верит в свои силы. Я с нетерпением жду встречи, в которой мы покажем высокий уровень футбола.

Реклама

Армейцы всегда готовы справляться с трудностями. Мы едины в раздевалке, каждый играет с душой и полностью отдает свои силы на поле. Мы никогда не сдаемся», — приводит слова Натхо The Independent.

Встреча между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне. Начало запланировано на 22:05 мск.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее РФС призвал фанатов ЦСКА не поддаваться на провокации англичан.