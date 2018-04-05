Глава UFC пообещал провести турнир в России в ближайшее время

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэна Уайт заявил, что турнир в России состоится в ближайшее время, сообщает ТАСС.

«Когда UFC приедет в Россию? Скоро. Это произойдет, мы будем там», — заявил Уайт на пресс-конференции, посвященной предстоящему турниру UFC 223.

Реклама

7 апреля на арене «Барклайз-центр» в Нью-Йорке состоится поединок между российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Максом Холлоуэем за титул чемпиона UFC в весовой категории до 70 кг.

Ранее боец смешанного стиля Алексей Олейник заявил, что соглашение о проведении турнира в России уже подписано, однако официально об этом еще не было объявлено.