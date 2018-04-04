Василевский признан первой звездой игрового дня НХЛ

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

В матче против «Бостон Брюинз» (4:0) россиянин оформил шат-аут, отразив все 33 броска. Эта «сухая» победа стала для Василевского восьмой в сезоне, он установил рекорд команды, превзойдя достижение Николая Хабибулина, установленного в сезоне-2001/02.

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Второй звездой стал канадский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл, набравший четыре очка (две шайбы+две передачи) в победной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).

Замкнул тройку призеров канадский форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, оформивший дубль и сделавший результативную передачу в игре с «Филадельфией Флайерз» (5:4).