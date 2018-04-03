Вяльбе назвала противоречивыми итоги Олимпиады для лыжников

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала итоги Олимпиады в Пхенчхане. Слова чиновника приводит ФАН.

«С одной стороны у нас очень удачный сезон: такое количество медалей, завоеванное молодыми спортсменами, — безусловно, оно нас радует и вселяет надежду в будущее.

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Но горечь все равно есть, не только на зубах, но и в душе! В связи с тем, что ребята, которые могли бы бороться, я уверена, не хуже, чем те, кто здесь находится, не смогли поучаствовать в этих Олимпийских играх», — отметила Вяльбе.

На Играх в Южной Корее российские лыжники завоевали восемь медалей.