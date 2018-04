«Вашингтон» анонсировал 1000-й матч Овечкина за команду

«Вашингтон Кэпиталз» анонсировал 1000-й матч нападающего Александра Овечкина за команду. Об этом сообщает «Советский спорт».

Овечкин станет первым игроком «столичных», кто сумел достичь подобной отметки. Хоккеист выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Всего на счету россиянина 1044 очка в 999 встречах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Свою тысячную игру Овечкин проведет 2 апреля в матче с «Питтсбург Пингвинз». Начало в 02:30 (мск).

The first in franchise history to play 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ games with the Washington Capitals is the man we call Alexander the #Gr8.

More on the Milestone: https://t.co/cQsOglncMs#OV1000 #ALLCAPS pic.twitter.com/lbJx0oN839