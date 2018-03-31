Чемпион Албании отстранен от еврокубков на десять лет за договорные матчи

Семикратный чемпион Албании «Скендербеу» отстранен от еврокубков на десять лет и получил штраф в €1 млн за договорные матчи, сообщает ТАСС.

По результатам расследования УЕФА было выявлено 53 матча договорного характера. Среди этих встреч названа игра группового этапа Лиги Европы против московского «Локомотива» (0:3), однако соперников «Скендербеу» ни в чем не подозревают.

Руководство клуба намерено подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.