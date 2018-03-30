СМИ: высланные из Канады российские дипломаты занимались дискредитацией WADA

Трое из четырех сотрудников российского консульства, которые были высланы из Монреаля, вели деятельность по дискредитации Всемирного антидопингового агентства (WADA), передает «Советский спорт».

По информации The Globe and Mail, россияне занимались дезинформацией через социальные сети.

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Отмечается, что сотрудники российского консульства также вели работу по дискредитации Канады и ее союзников.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина предложила российским спортсменам отказаться от поездок на соревнования в США.