Нэш, Кидд и Хилл будут введены в Зал славы НБА в 2018 году

Легенды Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Кидд, Стив Нэш и Грант Хилл будут введены в баскетбольный Зал славы в 2018 году. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации обозревателя ESPN Эдриана Войнаровски, официальное объявление будет сделано во время «Финала четырех» Мужского баскетбольного турнира первого дивизиона (NCAA) — с 31 марта по 2 апреля.

Также в Зал славы будут включены бывший защитник «Филадельфии», а ныне ассистент главного тренера «Оклахома-Сити» Морис Чикс и многолетний сотрудник офиса НБА и клубный управленец Род Торн.

Grant Hill, Jason Kidd and Steve Nash have been notified that each will be inducted into the Naismith Basketball Hall of Fame's Class of 2018, sources tell ESPN. Formal announcement comes at Final Four weekend.