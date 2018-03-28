«Лада» и «Югра» будут выступать в Высшей хоккейной лиге

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал, что исключенные из состава участников тольяттинская «Лада» и ханты-манскийская «Югра» будут выступать в Высшей хоккейной лиге. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Сегодня был утвержден состав клубов на следующий сезон. Я ратовал за 24 клуба, как было изначально задумано стратегией развития лиги.

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«Югра» и «Лада» будут выступать в ВХЛ», — сказал Чернышенко.

Он отметил, что решение об исключении команд принималось на основании рейтинга.

«Там восемь критериев, 30% которого это спортивный результат. У клубов была самая высокая доля бюджетного финансирования и никакого ТВ-спроса.

Череповецкая «Северсталь» также была внизу рейтинга, но ее показатели заметно улучшились. Клуб дает продукт, который нужен лиге», — добавил глава КХЛ.

Ранее сообщалось, что КХЛ исключила «Ладу» и «Югру».