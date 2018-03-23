Российские биатлонисты вернули себе максимальную квоту в Кубке мира

Женская сборная России по биатлону вернула себе максимальную квоту в Кубке мира, сообщает ТАСС.

Теперь от России в Кубке мира могут участвовать шесть спортсменок. По итогам спринта на этапе Кубка мира в Тюмени женская команда России вошла в пятерку лучших, заняв четвертое место.

Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км с результатом в 21 минуту 42,8 секунды на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени.