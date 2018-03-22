УЕФА оштрафовал «ПСЖ» за нарушения в матче с «Реалом»

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил французскому «ПСЖ» штраф в размере €43 тыс за нарушения в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Об этом сообщает ТАСС.

Болельщики французского клуба использовали лазерные указки и пиротехнические устройства во время матча, а также на стадионе отсутствовал необходимый досмотр при входе, и были заблокированы лестницы. Таким образом, дисциплинарный комитет был вынужден оштрафовать клуб и закрыть северную трибуну стадиона «Парк де Пренс».

Ранее сообщалось, что форвард «ПСЖ» Неймар попросил своего отца, который является агентом футболиста, начать переговоры по переходу в мадридский «Реал».