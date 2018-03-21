«Чикаго» впервые за девять сезонов не вышел в плей-офф НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» впервые с сезона 2007-2008 годов не смог выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС.

«Ястребы» уступили «Колорадо Эвеланш» (1:5) и лишились шансов на розыгрыш Кубка Стэнли.

«Чикаго» не пропускал игры на вылет девять сезонов подряд, три раза за это время выиграв трофей (в 2010, 2013 и 2015 гг.)

Реклама

В нынешнем сезоне команда с 69 очками в 74 матчах занимает последнее место в Центральном дивизионе.

Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй» второй после «Нэшвилла» обеспечила себе выход в плей-офф.