Манчини заявил о желании вернуться в чемпионат Англии

Главный тренер питерского «Зенита» Роберто Манчини заявил о том, что хотел бы вернуться в чемпионат Англии. Слова спортсмена приводит Corriere dello Sport.

«Я бы хотел поработать в других лигах, но понятно, что АПЛ — это, пожалуй, самый прекрасный чемпионат.

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Я бы вернулся в Англию, но только в команду, которая уже давно ничего не выигрывала, ведь работа в командах, которые постоянно побеждают, уже так не стимулирует», — сказал Манчини.

Ранее Манчини признался, что скучает по Италии.