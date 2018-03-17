Российские биатлонистки стали девятыми в эстафете на этапе Кубка мира
Женская сборная России по биатлону заняла девятое место в эстафете на этапе Кубка мира в Хольменколлене, сообщает ТАСС.
Российская команда, в составе которой выступили Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Екатерина Юрлова-Перхт, преодолела дистанцию за один час 13 минут 37,6 секунд.
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Победу одержали французский биатлонистки (1:10:58.3), вторыми стали немки (1:11:12.7), третье место заняли представительницы Италии (1:11:31.5).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Биатлон. Кубок мира. Хольменколлен. Женщины. Эстафета
1. Франция — 1:10:58.3;
2. Германия — 1:11:12.7;
3. Италия — 1:11:31.5...
9. Россия — 1:13:37,6