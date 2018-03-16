Касаткина в полуфинале теннисного турнира в США встретится с Винус Уильямс

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Россиянка Дарья Касаткина в полуфинале теннисного турнира в американском Индиан-Уэллсе встретится с Винус Уильямс, сообщает «Советский спорт».

Американская теннисистка в четвертьфинальном матче обыграла в двух сетах испанку Карлу Суарес Наварро со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

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Касаткина ранее вышла в полуфинал, победив немку Анжелику Кербер.

Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины. Четвертьфинал
Винус Уильямс (США) — Карла Суарес Наварро (Испания) — 6:3, 6:2