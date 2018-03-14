ФИФА проведет экстренные переговоры в Греции после случая с российским президентом ПАОК

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена провести экстренное совещание в Греции после инцидента с президента ПАОК Ивана Саввиди, которому грозит пятилетний запрет на посещение матчей за угрозы судье во время поединка чемпионата с клубом АЕК, сообщает ТАСС.

По информации Inside The Games, делегация ФИФА уже прибыла в Грецию.

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«ФИФА требует бескомпромиссного и решительного подхода в уничтожении всех форм насильственных действий в футболе», — заявил директор ФИФА по Европе Бьорн Вассалло.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить Грецию от участия в международных турнирах в связи с инцидентом в матче национального чемпионата.