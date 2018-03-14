Игрок «Шахтера» толкнул болбоя во время матча Лиги чемпионов с «Ромой»
Во время ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов между «Ромой» и «Шахтенром» нападающий донецкой команды Факундо Феррейра толкнул болбоя за медлительность. Видео эпизода опубликовал на своей странице в твиттере итальянский спортивный журналист Сержио Чеси.
Во втором тайме при счете 1:0 в пользу римлян Феррейра торопился ввести мяч в игру и толкнул болбоя, подающего мяч. Тот вывалился за рекламный щит.
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После матча футболист принес извинения, отметив, что не заметил мальчика.
По итогам двухматчевого противостояния дальше прошла «Рома».
Regola aurea del calcio: i raccattapalle non si toccano�� #RomaShakhtar pic.twitter.com/aMJGa4kihX— Sergio Chesi (@sechesi) 13 марта 2018 г.