Игрок «Шахтера» толкнул болбоя во время матча Лиги чемпионов с «Ромой»

Во время ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов между «Ромой» и «Шахтенром» нападающий донецкой команды Факундо Феррейра толкнул болбоя за медлительность. Видео эпизода опубликовал на своей странице в твиттере итальянский спортивный журналист Сержио Чеси.

Во втором тайме при счете 1:0 в пользу римлян Феррейра торопился ввести мяч в игру и толкнул болбоя, подающего мяч. Тот вывалился за рекламный щит.

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После матча футболист принес извинения, отметив, что не заметил мальчика.

По итогам двухматчевого противостояния дальше прошла «Рома».