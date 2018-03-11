Серена Уильямс вышла в третий круг турнира в США и встретится с сестрой Винус

Серена Уильямс вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе и встретится с сестрой Винус Уильямс, сообщает «Советский спорт».

В матче второго круга Серена в двух сетах обыграла голландку Кики Бертенс (7:6 (7:5), 7:5), а Винус также в двух сетах победила румынку Сорану-Михаэлу Кырстя (6:3, 6:4).

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Сестры встретятся в третьем круге турнира.

Теннис. Индиан-Уэллс. Женщины. 2-й круг

Серена Уильямс (США) — Кики Бертенс (Нидерланды) — 7:6 (7:5), 7:5

Винус Уильямс (США) — Сорана-Михаэла Кырстя (Румыния) — 6:3, 6:4