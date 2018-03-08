Экс-глава ФИФА попросит пересмотреть дело о его отстранении от футбола

Бывший глава ФИФА Йозеф Блаттер заявил о намерении попросить комитет по этике федерации пересмотреть дело о его отстранении, сообщает ТАСС.

«Прошло два с половиной года, но ничего не изменилось. Я хочу получить решение комитета по этике для снятия отстранения. Я пытаюсь понять, как мы можем изменить ситуацию, надеюсь, что все прояснится в ближайшие три месяца», — цитирует Блаттера Reuters.

Ранее экс-глава ФИФА призвал отказаться от системы видеопомощи арбитрам на время чемпионата мира 2018 года в России.