Посол Норвегии за победу в споре об Олимпиаде получит 14 коробок пиццы

Посол Норвегии в США Коре Ос за победу в споре о медальном зачете Олимпийских игр в Пхенчхане получит 14 коробок пиццы, сообщает официальная страница посольства США в Норвегии.

В посольстве поздравили Норвегию с победой в неофициальном общекомандном зачете Игр.

Также в сообщении отмечается, что Ос за победу в споре получит 14 упаковок пиццы пепперони — по одной за каждую золотую медаль норвежских спортсменов.

Ранее сообщалось, что более 80% южнокорейцев считают успешной прошедшую Олимпиаду.

So, @nrknyheter, can you please send a frozen pepperoni #grandiosa pizza to @usembassyoslo and we will add it to another 13 (one for each #Gold) in a shipment to @kareraas and @NorwayUS so they get a little taste of home? #AmbBraithwaite