Госдума приняла закон о безвизовом въезде в Россию на ЧМ-2018 по карте зрителя

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о безвизовом въезде болельщиков на территорию России по документам, удостоверяющим личность, и карте зрителя чемпионата мира 2018 года по футболу, сообщает «РИА Новости».

Карта выдается иностранным болельщикам при наличии входного билета на матч. Период начинается за десять дней до первого матча и заканчивается в день финала.

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Ранее сообщалось, что в Финляндии вручен первый паспорт болельщика чемпионата мира — 2018.

Турнир пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.